Ultime Notizie Roma del 16-07-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo a Strasburgo in Roberta Mezzola è stato eletto presidente del Parlamento Europeo con 562 voti su 699 i prezzi annunciato la vicepresidente Pina picierno del PD nella primaria Strasburgo la cantante Irene Montero spagnola di Podemos ha ottenuto 61 voti non dobbiamo avere paura come diceva Karol Wojtyla non dobbiamo tenere di fronteggiare gli autografi ti ha detto Mezzola la politica della Speranza proseguito è a portata di mano ma per crearla dovremmo trovare modi per rafforzare comunità e famiglia il tempo di cominciare ora vogliamo negli Stati Uniti il presidente Joe biden ha difeso la sua acutezza mentale in un’intervista al Handy Sea con l’obiettivo di mettere a tacere le richieste di rinunciare alla sua candidatura dopo il disastroso dibattito con Trump il leader 81enne arriva indicato in modo ...