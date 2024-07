Ue confronto intenso Von del Leyen-Ecr Metsola cerca la riconferma a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – Trattative in Ue per raccogliere i voti necessari per la guida della Commissione europea che vede Ursula von derricandidata, e la presidenza del Parlamento dicon l'uscente Robertaa caccia del bis in questi minuti. Questa mattina alle 9 von derha incontrato il gruppo Conservatori e Riformisti