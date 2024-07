Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Mosca, 16 lug. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle forze armate della Federazione Russa, Valery, hato il posto di comando delle. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che "il capo di stato maggiore ha sottolineato i successi del contingente durante la liberazione dell'insediamento di Urozhaynoye e ha stabilito le basi per ulteriori azioni". Il ministero della Difesa ha aggiunto che "al termine del suo lavoro nel gruppo, il generale dell'esercito Valeryha consegnato i premi statali ai militari che si sono maggiormente distinti durante la liberazione del villaggio di Urozhainoye, e li ha ringraziati per il coraggio e l'audacia dimostrati in battaglia".