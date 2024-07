TS – allenamento da marine Thiago Motta lo aspetta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 19:05:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Come sta Dusan Vlahovic, reduce da un Europeo non esattamente indimenticabile? Benissimo, si direbbe, anche a giudicare dai contributi pubblicati sul suo profilo social. Tra corse e allenamenti per ritrovare subito la forma dopo alcuni giorni di vacanza, assieme al preparatore atletico personale, l’attaccante serbo sembra già sul pezzo. E la Juventus gongola, perché in quest’avvio di stagione potrà godersi un giocatore già sintonizzato sui prossimi obiettivi. Ma quando tornerà Vlahovic a Torino? È atteso entro venerdì 19 luglio, insieme a Szczesny e Kostic, gli altri nazionali bianconeri eliminati nella fase a gironi dell’Europeo.non vede l’ora di allenare Dusan, che nella Juventus 2024-25 sarà il vero centro di gravità della squadra.