Trump eccolto da eroe alla Convention i

(Di martedì 16 luglio 2024) 7.32 Con l'orecchio destro fasciato, Donaldè stato accolto da un'ovazionerepubblicana di Milwaukee. L'ex presidente Usa ha fatto un ingresso trionfaleprima serata della, dopo essere scampato all' attentato in Pennsylvania.non ha parlatoplatea repubblicana che lo ufficialmente designato per la Casa Bianca. Il discorso di accettazione della candidatura è previsto giovedì.