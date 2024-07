Truffe sui Chilometri Scalati | Sequestri da 43 Milioni di Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Ancona - Circa 253e frodi nel commercio di auto, con profitti che superano il milione di, sono state smascherate dai Carabinieri di Brecce Bianche ad Ancona. L'indagine ha portato all'esecuzione di misure cautelari nelle province di Ancona, Teramo e Vicenza, culminando ora in un sequestro di beni per un valore complessivo di 4,3di. IIl sequestro, disposto dall'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Ancona, coinvolge nove cittadini romeni residenti nelle tre province. Tra i beni sequestrati spiccano due ville di lusso situate ad Ancona, una delle quali risalente ai primi del '900 (valore circa 1,5di) e l'altra con vista mare (2di). Oltre agli immobili, sono state sequestrate partecipazioni in otto società, tre concessionarie di auto, 174 veicoli, nonché conti correnti bancari e postali.