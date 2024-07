Treni in ritardo pendolari costretti a scendere | La misura è colma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Un'altra mattinata difficile per iin viaggio lungo la tratta Firenze-Foligno. Il treno regionale 4070 che avrebbe dovuto portare iaretini verso il Valdarno e il capoluogo, aveva 80 minuti di. Alla base dei ritardi, è stato spiegato, ci sarebbero stati dei malfunzionamenti alla centrale che controlla il traffico ferroviario a Roma che hanno costretto a bloccare alcuni convogli. Ci sono stati ritardi a catena, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno regionale è stato fermato ad Arezzo, i passeggeri fattidopo un viaggio interminabile e destinati a altri. I passeggeri si sono lamentati per il caldo e per i ritardi al lavoro. Un passeggero del regionale 4092 ha riferito che "il convoglio è arrivato 35 minuti dopo rispetto all'orario previsto e ho dovuto prendere l'ennesimo permesso al lavoro”.