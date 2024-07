Traffico Roma del 16-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdedi nuovo Bentrovati forti disagi alsul Grande Raccordo Anulare per un incendio di sterpaglie chiuse le due carreggiata in prossimità dell’uscita per via Tiburtina stabili le ripercussioni alin carreggiata interna abbiamo file da via di Settebagni a Tiburtina in esterna code a partire dalla Casilina congestionato ilcircostante anche lungo la viabilità ordinaria di via Tiburtina persempre in esterna sul abbiamo incolonnamenti dal bivio con laFiumicino all’uscita per la Laurentinaquesto ho dovuto anche ad un incidente avvenuto proprio lungo laFiumicino concorre da via Portuense verso il bivio per il raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 si sta in coda da Portonaccio sia Verso il raccordo anulare sia in direzione della tangenziale est e sulla tangenziale Ci sono code verso lo stadio Olimpico tra il bivio per ...