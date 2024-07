Traffico Roma del 16-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione per un incidente code sulla Salaria all’altezza di Settebagni nelle due direzioni sempre per un incidente ancora code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara Viale Togliatti verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code perdalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio trafficata alla Flaminia con code dal raccordo di due punti verso il centro nella zona di Bravetta per lavori code su via della Consolata via degli Estensi e via del Fosso di Bravetta nelle due direzioni si transita a senso unico alternato infine sia persia per lavori si sta in coda sulla Pontina a tratti tra Pomezia e Tor de’ Cenci versoe tra Tor de’ Cenci e Castelno in direzione di Pomezia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.