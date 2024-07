Traffico Roma del 16-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdedel trovati dalla redazione per un incidente code sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara Viale Togliatti verso la tangenziale est prime code persulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare dalla Casilina all’appiapoi già intenso sulla Flaminia è la Salaria con code rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali stessa situazione su via del Foro Italico con code tra la Salaria viale Tor di Quinto in direzione dello stadio per lavori code su via Portuense tra il raccordo via del Ponte Pisano nelle due direzioni sia persia per lavori si sta infine in coda anche sulla Pontina a tratti da Pomezia Castelno versocome sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.