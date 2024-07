Teoria del nudge | può una spinta gentile educare davvero i nostri figi?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladel, sviluppata dagli economisti Richard Thaler e Cass Sunstein, ha guadagnato popolarità come strumento per influenzare il comportamento umano attraverso “spinte gentili”. Ma può essere applicata con successo all’educazione dei bambini? Cos’è ladel? Ladelsi basa sull’idea che piccole modifiche nel contesto decisionale possono influenzare significativamente il comportamento delle persone senza limitare le loro opzioni. Un “” () è una strategia che guida le scelte delle persone in modo prevedibile, senza proibire alcuna opzione o cambiare significativamente i loro incentivi. Questo concetto è spesso usato in politiche pubbliche per promuovere comportamenti sani, risparmi economici, e sostenibilità ambientale. Il premio Nobel Richard H. Thaler e Cass R.