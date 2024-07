Tennis | Torneo Gstaad Esordio positivo per Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Il romano sesto favorito del seeding batte l'argentino Cachin 6-4 7-6. ROMA -con vittoria per Matteonello "Swiss Open",Atp 250 in scena sui campi in terra battuta della Roy Emerson Arena di, dotato di un montepremi complessivo pari a 579.320 euro. Ilta roma