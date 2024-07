Tennis | Torneo Amburgo Ritiro Sonego Darderi batte Hardt in tre set

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Saltato il derby azzurro, per il dominicano sesta sconfitta in dieci match(GERMANIA) - Avrebbe dovuto andare in scena alle 11 sul campo M1, il secondo per importanza al RothenbaumCenter, il derby italiano al primo turno dell'Hamburg Open, l'ATP 500 di(terra battuta - montep