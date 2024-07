Tassi | BCE colomba FED falco a metà Le possibili mosse

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Mentre si rafforzano le attese per un taglio deida parte della Fed già a settembre in scia alle dichiarazioni di Powell, complice il buon dato sull’inflazione, riflettori di nuovo puntati sulla BCE in vista della riunione del 18 luglio. Come si muoveranno le Banche centrali? E’ l’interrogativo al quale risponde Fabio Fois, Head of Investment Research & Advisory nell’outlook di Anima per il secondo semestre dell’anno.