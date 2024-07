Tabellone Wta Budapest 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma da lunedì 15 a domenica 21 luglio. Si torna per qualche settimana sulla terra rossa dopo la stagione erbivora e Diana Shnaider – una delle rivelazioni delle ultime settimane – è la prima favorita del torneo che va in scena nella capitale ungherese. Seconda giocatrice del seeding per Tomova, mentre la n°3 e n°4 sono rispettivamente Wang e Sorribes-Tormo. PROGRAMMA E COPERTURA MONTEPREMIWTA 250PRIMO TURNO (1) Shnaider vs Stollar (Q) E. Makarova b. Babos 6-3 6-1 Danilovic vs Bondar (Q) vs (7) Uchijima (3) Xiy. Wang vs Todoni Sramkova b. (Q) Bulgaru 6-3 4-6 6-4 Korpatsch vs Pera Lys b. (6) Podoroska 6-3 6-0 Avanesyan b. (5) Frech 7-6(5) 6-4 Masarova b. Szabanin 6-2 6-3 Schmiedlova b. Rakhimova 3-6 6-4 6-0 (4) Sorribes Tormo b. (Q) Topalova 4-6 6-3 7-5 Lamens b.