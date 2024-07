Su Rai 2 il racconto dell' incredibile impresa Olimpica che ha visto protagoniste Valentina Vezzali Elisa di Francisca e Arianna Errigo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 luglio 2024) A pochi giorni dall’inizioe Olimpiadi di Parigi 2024, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 va in onda In punta di fioretto, il documentario che ripercorre l’exploita squadra di fioretto femminile ai Giochi Olimpici di Londra 2012. In grado di vincere non solo l’oro a squadre, ma di salire anche sui tre gradini più alti del podio nella gara individuale.