Star di Bollywood | i look più iconici del cinema indiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Life&People.it L’India è senza dubbio una delle nazioni più affascinanti ed influenti del pianeta, meta di vacanze e pellegrinaggi trascendentali, misticismo e tradizione. Il paese che ha esportato il tè nella cultura anglosassone, lo Yoga, – e nondimeno un modo del tutto nuovo di approcciarsi alla spiritualità in generale -, non poteva non assorbire a sua volta qualcosa dai propri colonizzatori. Due esempi che spiccano su tutti: una passione quasi smodata per il cricket, e, la propria fabbrica delnazionale, su modello hollywoodiano. Proprio come la sua controparte ponentina, l’India associa alle più celebridifemminiliche hanno reso le inquadrature di molte pellicole immortali, stampate per sempre nell’immaginario collettivo di un popolo sempre più numeroso e affamato di progresso.