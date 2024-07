Southgate lascia dopo 8 anni l’Inghilterra cerca un nuovo ct

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Garethnon è più il ct delle due finali perse agli Europei, nel 2021 per mano dell’Italia ai rigori a Wembley e domenica scorsa a Berlino contro la Spagna, il 53enne tecnico ha annunciato le dimissioni. “Da inglese orgoglioso, è stato il più grande onore della mia vita giocare e poi allenare– le sue parole d’addio – Ha significato tutto per me e io ho dato tutto quello che avevo. Ma è il momento di cambiare, di iniziare uncapitolo”. Unico allenatore inglesesir Alf Ramsey a raggiungere una finale di un grande torneo alla guida dei Tre Leoni,– promosso dall’Under 21 – era in carica dal 2016 e ha raggiunto anche le semifinali dei Mondiali giocati in Russia nel 2018 mentre in Qatar si è fermato ai quarti.