Sophie Cross – Verità nascoste 2 | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024)2: trama, cast, quante puntate e streaming Da martedì 16 luglio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda2, ladella serie tv drammatica franco-tedesca-belga, trasmessa in Germania su Das Erste dal 23 maggio 2021, in Belgio su La Une dal 7 novembre 2021 e in Francia su France 3 dal 9 novembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama, l’eroina che dà il nome a questa miniserie poliziesca, è ancora alla ricerca del figlio scomparso all’improvviso alcuni anni prima. La brillante avvocatessa, diventata poliziotta per rintracciare il suo bambino, può ora contare sul sostegno incrollabile di suo marito.