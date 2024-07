Sciopero mezzi pubblici a Milano e in Lombardia | da Atm a Trenord ecco tutti gli orari di giovedì 18 luglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024), 132024 – Confermato per domani,18lonazionale di 4 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, con modalità stabilite a livello territoriale. A rischio teni, autobus, tram e metropolitana. La conferma viene dalla Filt Cgil In merito protesta indetta unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori.