Schiavolin Snaitech | Apriamo l’Ippodromo Snai San Siro alla comunità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 luglio 2024) "Abbiamo voluto abbattere virtualmente il muro di cinta che corre per due chilometri attorno aldi Sanper permetteredi entrare in questa meravigliosa struttura”. Sono le parole dell’amministratore delegato di, la società proprietaria dell’ IppodromoSandi Milano, in occasione dell’evento “Luci a SanTrotto Grand Opening”