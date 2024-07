Sanità | Sbrollini Iv ‘non serve più a nulla governo lo ritiri’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – ?Domani il decreto Liste d?attesa arriverà in Aula al Senato svuotato di ogni contenuto, sia per la bocciatura delle regioni che per la mancanza di risorse. Ilfarebbe bene a ritirarlo, dato che nonpiù a?. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Daniela, vice presidente della commissione Affari sociali edel Senato.?La telenovela continua, ci sono continui rinvii e ci prepariamo alla seduta notturna in Commissione. Tutto questo evidenzia l?incapacità deldi dare risposte su un tema delicato come la riduzione delle liste d?attesa. Questo decreto, presentato alla vigilia delle elezioni europee, aveva suscitato grandi aspettative. E, per una volta, aveva anche carattere di urgenza. Oggi, dopo più di un mese da quel 7 giugno ? conclude ? siamo ancora in alto mare?.