Runner francese aggredito da un orso in Trentino

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 16 luglio 2024) Un turistadi 43 anni è statoda unmentre correva in località Naroncolo, nel Comune di Dro, in. L’uomo è stato soccdai sanitari ed è stato portato all’ospedale di Trento con ferite agli arti. Non è in pericolo di vita, ha una prognosi di venti giorni, e sarà dimesso nei prossimi giorni. L’uomo è rimasto sempre cosciente e ha chiamato autonomamente