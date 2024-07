Rotoballe di fieno in fiamme paura nelle campagne in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Andretta è intervenuta a Guardia Lombardi, in Contrada Carmasciano, per l’incendio di alcunedi. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Attualmente, i Vigili del Fuoco stanno procedendo a spegnere le. Fortunatamente, non si registrano feriti. L'articolodiininproviene da Anteprima24.it.