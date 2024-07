ROMA Torture violenze e maltrattamenti in Centro Educazione Motoria | 10 arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) (DIRE), 16 lug. – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deglidomiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di dieci operatori socio sanitari, cinque dei quali gravemente indiziati del reato di tortura (613 bis c.p.) e gli altri cinque gravemente indiziati del reato dinei confronti di persone a loro affidate per ragioni di cura, vigilanza e custodia (art. 572 c. 2 c.p.), reati aggravati dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Per uno degli indagati è stato inoltre ipotizzato il reato di violenza sessuale (art. 609 bis) in quanto in una circostanza è gravemente indiziato di avere palpeggiato un paziente.