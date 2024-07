Roma rapinata vedova di Chris Cornell | pugno nello stomaco poi via con Rolex da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 15 lug. (Adnkronos) - Rapina a Vickydel cantante del gruppo Audioslave(morto nel 2017), su via del Corso a. Un uomo si è avvicinato alla donna e le ha strappato dal polso unin oro rosa con diamanti del valore di, poi l'ha aggredita colpendola con un. La rapina è avvenuta all'angolo con via dei Greci. Sul posto i poliziotti delle volanti che hanno subito acquisito le immagini registrate dalle telecamere per rintracciare il rapinatore. Sono in corso le indagini.