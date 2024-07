Roma invasa dalle baraccopoli rom | cosa nasconde Gualtieri | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) C'è un doppio livello nel racconto di quel che oggi è. Il primo è il livello del volto bonario con cui il sindaco Roberto, Pd, racconta tutti i giorni sui social l'avanzamento dei cantieri in vista del Giubileo. Il 'primo cittadino mostra, post dopo post, il rammendo e il ripristino di vie e piazze che va avanti, riqualificazione dopo riqualificazione, asfaltatura dopo asfaltatura. Non manca nemmeno lo spazio per una strimpellata la chitarra è notoriamente la sua grande passione - per inaugurare la nuova stagione estiva della spiaggia Tiberis a Ponte Marconi, riva sinistra del Tevere. Una cartolina che pare ricordare le spiagge lungo il fiume Sprea a Berlino. Tutt'intorno un brulicare di commenti, tra i quali a occhio prevalgono i positivi.