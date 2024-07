Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento Ue | Non dobbiamo avere paura

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) –è statadelEuropeo con 562 voti su 699 voti espressi. Lo ha annunciato poco fa la vicePina Picierno, del Pd, nella plenaria a Strasburgo. La sfidante Irene Montero, spagnola di Podemos, ha ottenuto 61 voti. "Non", come diceva "Karol Wojtyla. Non