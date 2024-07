Rizzuto Cn Rna & Gene Therapy | Giovani formati per sviluppo Paese e cure

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Napoli, 16 lug. (Adnkronos Salute) – “E’ una sfida importante che riguarda loeconomico, la formazione di competenzeper la salute. La ricaduta di un centro nazionale come il nostro non solo può far crescere il, ma può dare una prospettiva di cura. La ricerca prosegue nei 47 enti con una rete di attività che, da una parte, vanno a identificare nuovi bersagli molecolari, quindi nuovi farmaci e, dall’altra, fanno crescere le tecnologie, quindi la capacità didi farmaci” in modo “sempre più efficiente e sempre più rapido, con strumenti sempre più moderni”.