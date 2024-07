Randazzo carica la scherma azzurra a Parigi torni d' oro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - "L'obiettivo alle Olimpiadi è vincere il più possibile. Sette medaglie sarebbe già un bel risultato ma anche se non c'è la Russia non sarà facile. Vogliamo riportare nella nostra bacheca l'oro che era mancato a Tokyo nel 2021. Dieci medaglie ai Mondiali dello scorso anno e undici ai recenti Europei sono sicuramente basi molto solide". Lo dice all'AGI, Maurizio, vicepresidente vicario della Feder, capo missione per il settore alle Olimpiadi di2024 e con un passato di ottimo spadista tanto da conquistare due ori olimpici consecutivi a squadre (Atlanta '96 e Sydney 2000) e tre titoli mondiali sempre a squadre. "Non c'è la Russia ma comunque gli avversari non mancheranno, nella spada sicuramente i francesi, nella sciabola gli ungheresi e nel fioretto dico tutti - afferma-.