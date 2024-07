Quando il vice di Trump J D Vance lo definiva “Hitler d’America” e chiamava “idiota” chi lo votava

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 luglio 2024) Il candidatopresidente scelto da Donaldè J.D., senatore 39enne dell'Ohio e autore del libro best seller Elegia americana. In passato,era stato duramente critico di, paragonandolo all'eroina, e dicendo che poteva essere "l'Hitler d'America". Dopo il suo ingresso in politica nel 2021, però, ha cambiato decisamente idea.