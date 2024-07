Quali sono i cibi per sopravvivere al caldo senza rinunciare al gusto? Lo spiega l' esperta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 luglio 2024) In estate, con l’aumento delle temperature, deve cambiare anche l’alimentazione. Via libera a frutta e verdura, ricchi di acqua, vitamine ma soprattutto minerali, preziosissimi in questo periodo dell’anno. Ma come portare in tavola igiustial? Lo abbiamo chiesto all’