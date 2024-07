Prestiti alle imprese più facili è la prima volta dal 2021

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Nel secondo trimestre del 2024 i criteri di offerta sui"sono stati lievemententati, per ladal dicembre", grazie alla maggiore tolleranza al rischio e ai minori costi di provvista. Lo scrive la Banca d'Italia nella sua indagine sul credito bancario. "I termini e le condizioni generali su tali finanziamenti sono divenuti leggermente più favorevoli, principalmente attraverso una diminuzione dei tassi di interesse sui". Per le famiglie, le politiche di offerta sui finanziamenti "sono state rese moderatamente meno stringenti per ifinalizzati all'acquisto di abitazioni, per effetto della maggiore pressione concorrenziale, e lievemente più rigide per il credito al consumo".