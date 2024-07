Pomigliano d’arco | somministravano alcol a minori due locali chiusi

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) A, la somministrazione diici ai minorenni è ormai oggetto di una politica di tolleranza zero. Dopo l’ultimo blitz della Polizia Locale, diretta dal tenente colonnello Emiliano Nacar, che nello scorso fine settimana ha sorpreso per la seconda volta un esercente del centro storico vendereici ae per la prima volta L'articolo, dueTeleclubitalia.