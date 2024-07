Philipsen vince la folle volata della 16a tappa al Tour | cadute e colpi proibiti a 60 chilometri orari

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 luglio 2024) Imperioso sprint di Jasper Philpsen nella 16adelde France con cui il velocista si aggiudica un fantastico tris. Grazie all'immenso lavoro di Vab der Poel, gregario di lusso, il belga si è imposto senza problemi mentre dietro volavano manate, spallate e testate per prendersi le posizioni migliori. Sfortunato Girmay, arrivato al traguardo malconcio per una brutta caduta in una delle ultime rotatorie prima del rettilineo finale.