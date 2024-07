Pharmatech Academy di Scampia primi diplomati su farmaci a Rna e terapia genica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Da oggi l'Italia ha una nuova generazione di figure professionali pronte a lavorare in ambiti chiave della ricerca e produzione dia Rna e. Questa mattina, nella sede didell'Università Federico II di Napoli, hanno ricevuto il diploma i28 allievi della, la primaitaliana del pharma dell'ateneo napoletano, nata dalla volontà e sostenuta dal Centro nazionale di ricerca 'Sviluppo dicon tecnologia Rna' (Cn Rna & Gene Therapy), uno dei 5 centri nazionali finanziati dall'Unione europea con i fondi del Pnrr. Al progetto il centro nazionale ha destinato più di 2 milioni di euro: il 46% per la realizzazione delle infrastrutture, il 28% per docenza e il 26% per le borse di studio che coprono per intero i costi del percorso di ogni singolo studente.