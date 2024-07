Pd faccia di bronzo | si scagliò contro Meloni per la rottamazione fiscale ma poi ha chiesto quel condono

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024)rdine compagni. Ancora una figuraccia, una giravolta triste e imbarazzante sulla sanatoriala quale il Pd si era scagliato anima e corpoil Governo. Ebbene, dopo tanta furia polemica sulla cosiddetta “quater” delle cartelle esattoriali introdotta nella prima legge di Bilancio dell’esecutivo, cosa si scopre? Che tra i beneficiari della “misura scellerata” figura fra gli altri proprio il Partito democratico. Un “ripensamento” piuttosto vistoso, non c’è che dire. Non solo. I dem avrebbero addirittura– e poi ottenuto – all’Agenzia delle Entrate di aderire alla sanatoria risparmiando le sanzioni previste. In questo modo, si sono fatti ammettere alla rateizzazione dei contributi per il personale che il partito non aveva versato agli istituti di previdenza, Inps e Inpgi prima di tutto. Lo scoop è del sito di notizie Open.