Parlamento europeo il trionfo storico di Roberta Metsola

(Di martedì 16 luglio 2024) Strasburgo, 16 lug. (askanews) – E’ un vero e proprio, quello con cui la maltese(Ppe) è stata confermata, oggi a Strasburgo, presidente del, con il numero più alto di voti, 562, mai registrato per questo tipo di elezione. Quando era stato eletta la prima volta, nel gennaio 2022,aveva ottenuto 458 voti. Nel suo mandato precedente ha dimostrato una grande abilità politica e capacità di unire e di rappresentare l’insieme de, indipendentemente dalle forze politiche che l’avevano appoggiata. Gli eurodeputati che hanno votato sono stati 699, quindi 21 in meno dei 720 totali. I voti “espressi” (con l’esclusione di 76 schede bianche o nulle) sono stati 623. L’elezione era a suffragio segreto, e non si può dire con certezza chi abbia votato a favore di