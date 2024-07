Papu Gomez | Non vedo l’ora di TORNARE a giocare sul FUTURO al Monza dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 luglio 2024) Le parole di Alejandro, calciatore argentino del, dopo la squalifica per doping. Tutti i dettagli in merito Ilha parlato del suocon ilin occasione di un torneo di padel in Sardegna.– «Sto lottando per la mia situazione e nondi. Ilè una