Palermo Ladies Open avanti Muchova e Begu Ora le azzurre

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Giornata di debutto per Trevisan, Errani e Bronzetti- Nel giorno del suo 27esimo compleanno, Jil Teichmann, numero 211 della classifica, ma con un best ranking da numero 21 al mondo, si regala il secondo turno del "". La vincitrice dell'edizione 2019 (sconfisse in finale