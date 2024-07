Padre denuncia il figlio dipendente dalla cocaina | minacciava i genitori con il coltello per i soldi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 luglio 2024) È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un 31enne a Romano di Lombardia (Bergamo): per un anno i, trattati come bancomat, sono stati vessati e minacciati. Era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della ex.