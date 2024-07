Olimpiadi Parigi 2024 | la Russia non trasmetterà i Giochi in TV Una vendetta contro le politiche del CIO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Back to 1984. Idella XXXIII Olimpiade, in programma adal 26 luglio all’11 agosto, non riceveranno nessuna copertura da parte della TV russa. La decisione arriva esattamente a quarant’anni di distanza dall’ultima volta, quando l’allora Unione Sovietica boicottò ledi Los Angeles. Le motivazioni della scelta sono meramenteed in polemica con il Comitato Olimpico Internazionale.