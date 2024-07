Nuova scoperta a Pompei | una tomba rivela la rete del potere romano sotto Augusto

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024)– Una brillante carriera militare, poi il buen retiro a, nella cittadina campana, famosa per la bellezza del paesaggio e le vedute sul golfo di Napoli, che attirava anche personaggi come Cicerone e Agrippa. È quanto emerge dall’iscrizione su unatrovata durante i lavori per la realizzazione di un’intercapedine, funzionale a risanare dall’umidità gli ambienti sotterranei dell’edificio di San Paolino,sede della biblioteca del Parco Archeologico di. Il rinvenimento è stato reso noto oggi sull’E-Journal degli Scavi di, la rivista inche informa “in tempo reale” sulle nuove scoperte e ricerche in corso nel sito archeologico.