Nuoto artistico Giorgio Minisini annuncia il ritiro | Gli Assoluti saranno la mia ultima gara

(Di martedì 16 luglio 2024)dice basta e, sfumato il sogno olimpico dopo la mancata convocazione per i Giochi di Parigi 2024,ufficialmente il. Il 28enne romano chiuderà definitivamente la sua splendida carriera questo weekend (dal 18 al 21 luglio) nella sua piscina di casa al Foro Italico in occasione dei Campionati Italianiestivi. “Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo. I Campionati Italianila miacompetizione da atleta. Volevo davvero l’Olimpiade, e la volevo così tanto da essere disposto a continuare a praticare un’attività che non mi dava ormai nessun piacere, se non quello di sapere che forse, alla fine del tunnel, ci sarebbero stati cinque cerchi a dare un senso a tutto“, le parole di