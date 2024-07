Non è tutto nella nostra testa | la biochimica dell’ansia e il ruolo della tecnologia

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 16 luglio 2024) Avete visto «Inside Out 2»? Tra le emozioni protagoniste del film c’è Ansia, energica, arancione, con i capelli per aria. Siamo partiti da qui per riflettere sul funzionamento di questa emozione complessa e su alcuni strumenti e tecnologie innovative utilizzati per migliorare le diagnosi e le condizioni di chi ne soffre