Nina Senicar di nuovo mamma è nato Noa Gray

(Di martedì 16 luglio 2024)e il marito, l’attore e regista americano Jay Ellis, sono diventati digenitori; ad annunciarlo la modella serba con un tenero scatto pubblicato su Instagram, in cui si vedono i piedini del secondogenito, un maschietto che la coppia ha chiamato Noa. Wow, abbiamo un figlio! Scrivea corredo dell’immagine, aggiungendo la data di nascita del piccolo, venuto al mondo lo scorso 11 luglio. Con Ellis, sposato nel 2022, la showgirl, che ha abbandol’Italia per gli Usa, ha già Nora Grace, nata nel 2019. “Mio marito è la mia persona – ha detto a Verissimo lo scorso marzo, annunciando la seconda gravidanza – Un uomo serio, sempre molto calmo, una persona che c’è sempre, che mi dà una stabilità enorme. Lo amo alla follia, mi reputo molto, molto fortunata di averlo trovato. Non lo cercavo.