Napoli dal PSG un possibile scambio per arrivare ad Osimhen | Kang-In Lee un nome che intriga ADL

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 16 luglio 2024) Victorè in trattativa con il PSG per il trasferimento. Ad oggi neanche il club parigino ha intenzione di accontentare gli azzurri e pagare la clausola rescissoria ma, fa sapere Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, si sta cercando una via d’uscita per provare a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis. “La L'articolo, dal PSG unperad-In Lee uncheADL