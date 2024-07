Napoli Basket risolto consensualmente il contratto con Moussa Bamba

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024)– La S.S.rende noto di averil(scadenza giugno 2026) con l’atleta. A, che ha fatto parte della squadra vincitrice dell’indimenticabile Coppa Italia 2024, va il ringraziamento della S.S.per l’impegno dimostrato in queste stagioni sportive e un sincero in bocca per il suo futuro, sia personale che professionale. L'articoloilconproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.