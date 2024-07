Morìa dei pesci al lago Caldo e abbassamento del livello dell’acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Ile l’deldel Trasimeno stanno causando come in ogni stagione estiva la moria deidi fondale, in particolare della specie carassio. I Comuni corrono ai ripari chiedendo l’intervento dell’Unione dei Comuni e delle ditte concessionarie della manutenzione per mitigare almeno gli effetti collaterali della presenza deimorti lungo le sponde. Ordinanze sono state emesse negli ultimi giorni dai sindaci di Castiglione dele Magione.