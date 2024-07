Mobilità Dirigenti Scolastici i nuovi presidi individuati dal Miur Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 16 luglio 2024) Caserta. Il dirigente Generale Ettore Acerra ha individuato idelle Istituzioni Scolastiche dellache hanno fatto domanda diper l’anno scolastico 2024/2025, chi perché preside di un istituto accorpato, chi per scelta personale. In tutto sono 145 iin tutta lainseriti nell’elenco del Decreto divulgato ieri pomeriggio 15 luglio, di cui 76 in provincia di Napoli, 30 a Salerno, 23 a Caserta, 10 a Benevento e 6 ad Avellino. Tutti questientreranno in servizio il prossimo 1 settembre 2024. In provincia di Caserta, all’I.C. Foscolo di Cancello ed Arnone la dirigente sarà Annamaria Verile, all’I.C. Croce di Vitulazio, Rossella Patricia Migliore, all’IC. Stroffolini di Casapulla Angela Massaro. Antonio Sapio dirigerà l’I.C. Mazzocchi di S.